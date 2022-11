Pandemie Zahl der Corona-Patienten in Brandenburger Kliniken sinkt

In den Brandenburger Kliniken hat sich die Corona-Lage im Vergleich zur Vorwoche weiter entspannt. 529 Patienten werden derzeit mit einer bestätigten Covid-Erkrankung behandelt, eine Woche zuvor waren es 729 Covid-Patienten, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte. Die Hospitalisierungsinzidenz sank im Vergleich zur Vorwoche von 11,39 auf 8,94 - die Warnampel änderte sich von rot auf gelb. Dieser Wert gibt die Zahl der Einlieferungen ins Krankenhaus pro 100.000 Einwohner im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion an.