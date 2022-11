Habemus Weihnachtsbaum! Mit Verspätung ist die Tanne auf dem Breitscheidplatz angekommen. So verlief die Tannen-Odyssee.

Weihnachten in Berlin Weihnachtsbaum für Breitscheidplatz: Am Ende flossen Tränen

Berlin. Die Geschichte rund um den verspäteten Weihnachtsbaum für den Breitscheidplatz in Berlin hat ein gutes Ende gefunden. Als die 22 Meter hohe Colorado-Tanne am Montagmorgen vom Tieflader mit dem Kran auf seinen Platz direkt vor der Gedächtniskirche gehoben wird, hat Baumspenderin Margot Herre dann doch ein paar Tränen in den Augen.

Sie selbst hatte die 30 Jahre alte Tanne aus ihrem Garten beim Schaustellerverband beworben. „Wir wollten ja, dass der Baum weg kommt. Aber ich bin auch etwas traurig, denn es ist auch mal wieder ein Lebensabschnitt, der damit endet“, sagt die Frau aus Bohnsdorf.

Die letzten 48 Stunden waren aber auch wirklich noch einmal aufrührend. Eigentlich sollte der Abschied bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag erfolgen. Aber die Polizei ließ den Transport gar nicht erst starten. Zu hoch für die geplanten Tunneldurchfahrten sei der Baum gewesen, heißt es später. 5,20 Meter statt 4,30 Meter. Am Dienstag ist guter Rat dann teuer. Was nun? Eine Alternativroute planen? Äste des Baumes kürzen? Oder bleibt die Tanne aufgrund ausgelaufener Genehmigungen sogar noch länger stecken?

Die Polizeibeamten und die Mitarbeiter des Transportunternehmens diskutieren vor Ort noch über eine Stunde, ob die Fahrt stattfinden kann.

Fahrt zum Breitscheidplatz steht bis kurz vorher auf der Kippe

Kurz nach 22 Uhr steht die Abfahrt noch auf der Kippe. War der Baum vorher zu hoch, soll er jetzt zu breit für den Parkplatz am Breitscheidplatz sein. Mehr als eine Stunde harrt die kleine Gruppe aus Polizisten, Baumspendern, Handwerkern, Journalisten und einem süßen Hund vor dem Laster aus. Es wird diskutiert und nachgemessen. Klaus Peters, der Mann von Margot, zeigt einem Beamten seine Taschenlampe aus den Sechzigerjahren. So eine habe der Polizist auch mal gehabt. Herrlich. Trotzdem könnte es mal losgehen.

Als der Baum am Breitscheidplatz ankommt, leuchten kurz die weihnachtlichen Lichter am Kudamm auf. Nun wird auch der Baum geschmückt.

Um Viertel vor Elf rollt der Nadelriese endlich. Trotz immer noch vorhandener Bedenken der Polizei. Aber mehr als einen kleinen Stau und einige verlorene Zweige richtet die Kolonne nicht an. Um Kurz vor Mitternacht parkt die weihnachtliche Fracht vor der Absperrung an der Gedächtniskirche. Als der Baum eintritt, leuchtet für wenige Minuten wie zum Spalier die Weihnachtsbeleuchtung auf dem Kudamm auf.

Nüchterne Zufriedenheit bei Tannen-Touristen vor der Gedächtniskirche

Am nächsten Morgen kurz vor zehn Uhr haben sich bereits einige Schaulustige vor der Gedächtniskirche eingefunden. „Wir kommen seit zehn Jahren, um uns das Aufstellen des Baumes anzusehen“, sagt Wolfgang Laschweski. Mit seiner Frau Gabriele sei er gestern schon aus Bukow unterwegs gewesen, musste die Fahrt dann aber abbrechen.

Aber diesmal passt es. Der Stamm wird zurecht geschnitten und gleitet in die Halterung. Und was sagen die Tannen-Touristen? „Es gab schon bessere, aber auch schon schlimmere. Wir sind zufrieden“, sagt Wolfgang Laschewski. Nun beginnt in den kommenden Tagen das Schmücken.

Der Weihnachtsbaum wird schließlich mit einem Kran am Standort neben der Gedächtniskirche auf dem Breitscheidplatz aufgebaut.

Rund 1.300 Kugeln und eine Lichterkette mit 30.000 Lichtpunkten kommen an die Äste. In diesem Jahr sollen die Farben orange, silber, beige und pearl erstrahlen. „Das sieht sehr edel aus. Wir überlegen uns jedes Jahr etwas neues“, verspricht Andreas Boehlke von der für die Beleuchtung zuständigen Firma. Das gilt am Ende irgendwie auch für die Geschichten und Pannen rund um den Baum selbst.

