Lithium-Hersteller Rock Tech: Mit Ansiedlung in Guben im Zeitplan

Trotz Hindernissen und einer Verschiebung des Starts der Lithium-Produktionsanlage von Rock Tech in Guben (Spree-Neiße) sieht sich das kanadische Unternehmen im Zeitplan. Am vergangenen Freitag war bekanntgeworden, dass sich durch gestörte Lieferketten der Start um ein halbes Jahr von Ende 2024 auf das zweite Quartal 2025 verzögert. „Der Zeitplan ist ambitioniert, aber wir glauben, er ist realistisch“, sagte Unternehmenssprecher André Mandel am Mittwoch.