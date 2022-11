120-Millionen-Euro-Gewinn: Was der "Millionärsberater" rät

Berlin. Irgendwo in Berlin gibt es eine oder mehrere Personen, die plötzlich um 120 Millionen Euro reicher geworden sind. Ob er oder sie schon davon wissen, ist unklar. Klar ist nur, das ein Lottospieler, eine Lottospielerin oder eine Tippgemeinschaft den Eurojackpot geknackt hat. Das teilte Westlotto am Dienstag in Helsinki mit. Nach 16 Ziehungen ohne Hauptgewinn lag erstmals wieder ein Spieler richtig.

Gemeldet hat sich der oder die Glückliche bislang nicht, wie es von Lotto Berlin heißt. Der Schein für 20,50 Euro sei am Dienstag kurz vor Annahmeschluss anonym in einer Annahmestelle im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf abgegeben worden. Dort, an der Ecke Brandenburgische Straße und Kurfürstendamm, sitzt auch Lotto Berlin. Wer auch immer im Besitz des Scheins ist, sollte so schnell wie möglich dort hinkommen, sagt Lutz Trabalski, Leiter des Kundenservice. „Wir brauchen dringend die originale Spielquittung.“

Der "Millionärsberater" Lutz Trabalski – Leiter des Kundenservice von Lotto Berlin.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Denn solang der Gewinner noch unbekannt ist, ist es nur ein kleines Stück Papier, was nun 120 Millionen Euro wert ist. Personalisiert ist es nicht, die Abgabe erfolgte anonym. „Wer im Besitz dieser Quittung ist, kann den Gewinn geltend machen“, so Trabalski weiter. Daher gelte es für den Gewinner, sich absolut still zu freuen und Stillschweigen zu bewahren – auch gegenüber der eigenen Familie.

Quittung wird auf Echtheit geprüft

„Bitte kommen Sie her, machen Sie die Quittung so schnell wie möglich geltend“, sagt der Kundenbetreuer, der mitunter auch als „Millionärsberater“ gilt.

Alle Modalitäten wie die Überweisung könne man dann noch klären. Zeit habe der Gewinner allerdings nur bis Ende 2025, bevor der Gewinn verfällt. Die Quittung werde zudem auf Echtheit geprüft.

Dass die Berliner Lottogesellschaft auf ihre Glückspilze manchmal etwas länger wartet, kommt durchaus vor. Bisher wurde jedoch zumindest jeder Großgewinn geltend gemacht – bis auf einen. Im Jahr 1991 verzichtete jemand auf 1,6 Millionen D-Mark, die er im Spiel 77 erlangte.

Neben Deutschland nehmen 17 weitere Staaten am Eurojackpot teil. Gezogen werden die Zahlen in Helsinki, koordiniert wird der Lotto-Verbund von Westlotto aus Münster. Ursprünglich lag die maximale Gewinnsumme bei 90 Millionen Euro. Im März wurde sie anlässlich des zehnjährigen Bestehens auf 120 Millionen Euro angehoben.

Trabalski: 120 Millionen Euro sind „eine ganz neue Dimension“

Die Gewinnwahrscheinlichkeit liegt bei eins zu 140 Millionen. Dennoch ist es bereits das zweite Mal, dass der Jackpot geknackt wurde. Im Juli gingen 120 Millionen Euro nach Dänemark. Für Deutschland ist es bereits der zweite Rekordgewinn. Im Mai hatte eine Tippgemeinschaft aus Nordrhein-Westfalen 110 Millionen Euro abgeräumt.

Für Trabalski und Lotto Berlin ist es auch die größte Summe, die es bislang auszuzahlen galt. Das höchste seien bislang 48 Millionen Euro gewesen. 120 Millionen seien „eine ganz neue Dimension“, so der Lotto-Mann.