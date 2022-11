Handwerker des Ausbaugewerbes zählen in Berlin noch zu den Branchen, die optimistischer auf die derzeitige wirtschaftliche Lage blicken. Über alle Branchen hinweg fallen die Stimmung und auch der Ausblick hingegen eher schlecht aus.

Selten war die Konjunkturlage der Berliner Firmen so trüb wie in diesem Herbst. Ein Aufhellen der Stimmung ist zunächst nicht in Sicht.