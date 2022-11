2,1 Millionen Fluggäste am BER: Höchste Monatszahl im Jahr

Im Oktober sind so viele Fluggäste über den Hauptstadtflughafen BER gereist wie in keinem anderen Monat in diesem Jahr. 2,1 Millionen Menschen kamen im vergangenen Monat in Schönefeld an oder flogen von dort ab, wie die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg am Dienstag mitteilte. „Zu den guten Passagierzahlen im Oktober hat auch der gut vorbereitete und weitgehend reibungslose Start in die Herbstferien beigetragen“, hieß es von Flughafenchefin Aletta von Massenbach.