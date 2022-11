Verlegung Bericht: „Tiergartenmord“-Täter nicht mehr in Berlin in Haft

Der als „Tiergartenmörder“ verurteilte Russe befindet sich einem Bericht zufolge nicht mehr in Berlin in Haft. Der im Dezember 2021 verurteilte Mann sei aus einem Hochsicherheitstrakt des Berliner Gefängnisses Tegel in ein anderes Bundesland verlegt worden, berichtete die „Welt“ unter Berufung auf Sicherheitskreise am Dienstag. Hintergrund sei eine „abstrakte Gefährdungslage“. Details seien jedoch bislang nicht bekannt. Ein Sprecher der Berliner Senatsjustizverwaltung äußerte sich nicht zu dem Bericht.