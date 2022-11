Weniger als die Hälfte der Berliner Hunde registriert

Auch Monate nach Ablauf der Meldefrist ist das zentrale Berliner Hunderegister noch immer unvollständig. Bislang seien dort 47.840 Hunde registriert, wie eine Referentin der Umweltverwaltung am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. In Berlin sind etwa 129.000 Hunde steuerlich erfasst, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Antwort der Umweltverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage der FDP-Abgeordneten Felix Reifschneider und Holger Krestel zum Hunderegister hervorgeht.