Eurojackpot geknackt: 120 Millionen Euro gehen nach Berlin

Plötzlich Millionär: Der Eurojackpot ist am Dienstag geknackt worden - der Gewinn geht nach Berlin.

Spielscheine der Lotterie Eurojackpot. 90 Millionen Euro sind in der Lotterie der Höchstgewinn.

Hier werden heute sicherlich die Sektkorken knallen: Ein Lottospieler oder eine Lottospielerin oder eine Tippgemeinschaft aus Berlin hat den mit 120 Millionen Euro gefüllten Eurojackpot geknackt. Das teilte Westlotto am Dienstag nach der Ziehung in Helsinki mit.

Gewinnzahlen Eurojackpot am 8. November 2022

Gewinnzahlen 5 aus 50: 15 - 17 - 23 - 35 - 38

Eurozahlen 2 aus 12: 4 - 9

In Deutschland lag der bisherige Höchstwert bei 110 Millionen Euro. Den Gewinn hatte im Mai eine Tippgemeinschaft aus Nordrhein-Westfalen abgeräumt. Der Höchstwert von 120 Millionen Euro wurde erst einmal geknackt - der Gewinn ging im Juli nach Dänemark.

120 Millionen Euro ist das Maximum beim Eurojackpot

Bei der Ziehung in Helsinki am vergangenen Freitag hatte keiner der europäischen Lottospieler alle ermittelten Zahlen richtig getippt. Schon bei dieser Ziehung hatte der Jackpot bei 120 Millionen Euro gelegen - das ist das Maximum beim Eurojackpot.

Immerhin: Ein hessischer Lottospieler konnte sich über einen satten Millionengewinn freuen. Der noch unbekannte Tipper habe am Freitagabend beim Eurojackpot als einer von insgesamt fünf Spielern alle fünf Gewinnzahlen sowie eine der beiden sogenannten Eurozahlen richtig gehabt, teilte Lotto Hessen in Wiesbaden mit. Dafür gibt es den Angaben zufolge nun exakt 4.865.344 Euro.

Diesen Betrag bekommen außerdem Spieler aus Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein sowie einer aus Polen überwiesen. Der hessische Tipper hatte 20 Euro eingesetzt und seinen Schein in einer Lotto-Verkaufsstelle in Frankfurt abgegeben. Es ist in diesem Jahr bereits der zwölfte Millionengewinn, der nach Hessen geht.

Aber 120 Millionen Euro ist noch einmal eine andere Hausnummer. Wie kommt es zu so einem hohen Gewinn? Das ist erst seit März möglich, als die 18 Teilnehmerländer zum zehnjährigen Bestehen der europäischen Lotterie die Regeln änderten und die Obergrenze von 90 Millionen Euro anhoben.