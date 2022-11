Gropiustadt hat Geburtstag und hat neue Projekte am Start

Berlin. „Wenn man sich ein paar tote Ecken in Nord-Neukölln anschaut: Dagegen ist hier der Himmel auf Erden.“ Damit meint Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) die Gropiusstadt im Süden Neuköllns. Vor 60 Jahren, am 7. November 1962, wurde der Grundstein der Gropiusstadt gelegt.

Der runde Geburtstag bietet einen guten Anlass, die „unglaubliche Lebensqualität“ zu würdigen. Die Gropiusstadt gehe „hart auf die Rente zu”, führt Hikel fort beim kürzlich stattgefundenen Stadtteilgespräch im Gemeinschaftshaus nähe des U-Bahnhofs Lipschitzallee.

Die Gropiusstadt ist 60 Jahre alt geworden und ist mit dem Altern nicht allein. Etwa 9.800 Menschen sind laut dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg Ü65 in der Gropiusstadt - damit bilden sie den höchsten Anteil unter den gezählten Altersgruppen. Damit verändern sich auch Bedarfe und Wünsche, die bei den zukünftigen Aktionen und Projekten mitgedacht werden.

Martin Hikel hält eine Rede beim Stadtteilgespräch in der Gropiusstadt.

Wegeleitsystem soll bald gebaut werden

Da bietet sich gleich das neue Wegeleitsystem an, das bald gebaut werden soll. Hintergrund ist, dass sich damals wie heute so manch einer in der Gropiusstadt verirrt hat. „Eine klare und für alle verständliche Wegeleitung soll die Orientierung in der Großwohnsiedlung erhöhen und dazu beitragen, dass sich Bewohnerinnen und Bewohner im Quartier gut und möglichst barrierearm bewegen können”, heißt es vom Quartiersmanagement Gropiusstadt Nord.

Noch finden Gespräche mit den Anwohnerinnen und Anwohnern statt, um ein geeignetes System auszuarbeiten.

Youth Space eröffnet in den Gropiuspassagen

Und gleich ein weiteres Projekt startet diese Woche - für die junge Generation der Gropiusstadt: Am Sonntag eröffnet das Youth Space auf dem Erdgeschoss der Gropiuspassagen. Wer mit dabei sein möchte: Am 13. November von 14 bis 18 Uhr wird die neue Jugendeinrichtung mit vollem Programm eingeweiht. Sie soll vor allem den jungen Bewohnerinnen und Bewohnern einen Treffpunkt bieten, stellt aber auch eine neue Begegnungsstätte für Jugendliche, Kinder und Familien dar.

