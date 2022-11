Bürger übernimmt Traineramt in Jena bis Jahresende

Nach der Trennung von Andreas Patz setzt der Fußball-Regionalligist FC Carl Zeiss Jena bis Jahresende auf eine Interimslösung auf der Trainerbank. Henning Bürger wird die Mannschaft in den verbleibenden Spielen betreuen, teilte der Club am Montag mit. Der 52-Jährige war bereits in der Saison 2007/08 Trainer des FCC, führte die Mannschaft damals in das Halbfinale des DFB-Pokals.