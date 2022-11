Friedrichstraße wird wieder für Autos geöffnet

Berlin. Der Senat verzichtet auf einen Widerspruch gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts, die Friedrichstraße wieder für den Autoverkehr zu öffnen. Das teilte die Mobilitätsverwaltung am Montag mit. "Kraftfahrzeuge können mit Ablauf des 22. November 2022 vorerst wieder auf Teilabschnitt fahren“, heißt es in der Mitteilung der Verwaltung.

„Wir konzentrieren uns auf sorgfältige Planungen zur Neuregelung des Verkehrs in diesem Teil der Stadt. Ich möchte, dass sich die Friedrichstraße zu einem lebendigen, modernen Stadtraum entwickelt – zu einem Ort, an den man gerne geht und wo man gerne bleibt“, sagte Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch (Grüne). „Wir arbeiten daher weiterhin, unabhängig von dem Eilbeschluss, an der autofreien Flaniermeile, eingebunden in eine Verkehrslösung auch für die Umgebung.“

Jarasch will weiter eine autofreie Flaniermeile

Am Sonntag hatte Jarasch die Pläne für eine Fußgängerzone in der Berliner Friedrichstraße in der Berliner Morgenpost verteidigt. Sie halte die Pläne nach wie vor für richtig. Der inzwischen beendete Verkehrsversuch mit einer autofreien Friedrichstraße auf einem rund 500 Meter langen Abschnitt in Berlin-Mitte habe gezeigt, dass noch Dinge verbessert werden müssten, sagte Jarasch.

So müsse der Radstreifen in der Mitte der Straße entfernt werden. „Der Versuch hat aber auch gezeigt, dass es grundsätzlich funktioniert.“ Die Umwidmung in eine dauerhafte Fußgängerzone soll nun bis Jahresende erfolgen, sagte Jarasch.

Das Verwaltungsgericht hatte am Dienstag vor zwei Wochen erklärt, den betreffenden Abschnitt der Friedrichstraße im Zentrum Berlins für Autos zu sperren, sei rechtswidrig. Ein Modellversuch könne nicht beliebig lange fortgeführt werden, hieß es. Der Versuch endete offiziell im Oktober 2021.

Weniger Verkehr am Gendarmenmarkt

Jarasch zufolge habe es in der Folge der Sperrung im ganzen Gebiet rund um den Gendarmenmarkt insgesamt weniger Verkehr gegeben und deutlich mehr Passanten im autofreien Teilstück, die dort länger verweilt hätten. Und genau dies sei auch „das Ziel einer Flaniermeile“, argumentierte Jarasch. Die Grünen-Politikerin sagte, die Entscheidung über eine Beschwerde gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts zur bisherigen

Sperrung der Friedrichstraße für Autos falle Anfang der Woche. Aus Sicht der Senatsverwaltung werde Berlin auch bei einer Durchsetzung des Gerichtsbeschlusses nichts daran ändern, einen Teil der Friedrichstraße dauerhaft als eine Fußgängerzone auszuweisen.

