Prozess Entführung nach Vietnam: Angeklagter will aussagen

Berlin (dpa/bb). Vor dem Berliner Kammergericht wird am heute der Prozess zur Entführung eines vietnamesischen Ex-Managers vor mehr als fünf Jahren fortgesetzt. Angeklagt ist ein 32-jähriger vietnamesischen Staatsbürger. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm geheimdienstliche Agententätigkeit und Beihilfe zur Freiheitsberaubung vor. Sie geht davon aus, dass der vietnamesische Geheimdienst für die Operation verantwortlich ist. Der Angeklagte soll das Opfer vorab ausgespäht haben. Die Verteidiger des 32-Jährigen hatten beim Prozessauftakt eine Aussage für den zweiten Verhandlungstag angekündigt.

Der Geschäftsmann Trinh Xuan Thanh war am 23. Juli 2017 im Berliner Tiergarten mitsamt seiner Geliebten entführt und auf geheimem Weg in die Heimat verschleppt worden. In Vietnam wurde er wegen Korruptionsvorwürfen zweimal zu lebenslanger Haft verurteilt. Der frühere Vorstandschef eines staatlichen Baukonzerns war 2016 nach Deutschland gekommen und hatte politisches Asyl beantragt.

Wegen seiner Entführung hatte die Bundesregierung den offiziellen Vertreter des vietnamesischen Geheimdienstes in Deutschland und einen Diplomaten ausgewiesen. Ein anderer Angeklagter in dem Fall war schon 2018 wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit und Beihilfe zur Freiheitsberaubung zu drei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden.