Frauen-Bundesliga 1:2 in Essen: Turbine Potsdam verliert Kellerduell knapp

Martyna Wiankowska in Aktion.

Der freie Fall von Turbine Potsdam hält auch unter Interimstrainer Dirk Heinrichs an. Trotz einer über weite Strecken anspruchsvollen Vorstellung verloren die Brandenburgerinnen am Sonntag das Kellerduell bei der SGS Essen mit 1:2 (0:1) und bleiben mit nur einem Punkt aus sieben Spielen am Tabellenende. Nach Gegentoren von Ramona Maier (11. Minute) und Vivien Endemann (50.) gelang Potsdam vor 1100 Zuschauern durch ihre Kapitänin Martyna Wiankowska (68.) lediglich der Anschlusstreffer.