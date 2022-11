Unter Drogeneinfluss vor Polizei geflüchtet

Ein Autofahrer ist in Berlin-Siemensstadt mit seinem Wagen vor einer Polizeikontrolle geflüchtet - am Ende ist er jedoch geschnappt worden. Ein Drogenvortest bestätigte, dass er unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie wollte den Autofahrer am Samstagabend überprüfen. Der 23-Jährige wendete aber sein Auto und raste davon.