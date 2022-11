Fußgänger von Auto schwer verletzt

Ein Fußgänger ist in Berlin-Steglitz beim Überqueren der Straße von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der 57-Jährige erlitt am Samstagabend schwere Verletzungen am Kopf und kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 23-jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte übernommen.