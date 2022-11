Konzert: Poppy live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Poppy kommt am 15. November 2022 für ein Konzert nach Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Konzert: Poppy spielt am 15. November 2022 im Heimathafen Neukölln.

Heimathafen Neukölln Poppy live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Die US-amerikanische Sängerin Moriah Rose Pereira aka Poppy kommt im November für Konzerte nach Deutschland und wird am 15. November 2022 im Hole 44 in Berlin auftreten. Mit im Gepäck hat die aus Massachusetts stammende Künstlerin Songs aus ihrem aktuellen Studioalbum "Flux", das im September 2021 erschien, sowie eine Auswahl ihrer bekanntesten Hits wie "I Disagree", "Her" und "Bloodmoney".

Inspiriert durch die japanische Popkultur und Künstler wie Cyndi Lauper, Elvis Presley und No Doubt, macht Poppy Musik mit Anleihen aus Dream-, Synthie- und J-Pop sowie Rock und Metal. Nach ihren ersten drei Alben "Poppy.Computer" (2017), "Am I A Girl?" (2018) und "I Disagree" (2020) erschien 2021 ihr vierter Longplayer "Flux".

Wo wird Poppy in Berlin spielen?

Das Konzert findet im Heimathafen Neukölln (Karl-Marx-Straße 141, 12043 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für das Berlin-Konzert von Poppy im Heimathafen Neukölln sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 25,00 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Dienstag (15. November 2022) um 19.30 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 21 Uhr.

Welche Songs wird Poppy in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert im Heimathafen Neukölln davon abweichen, aber diese Songs spielte Poppy bei ihrem Auftritt im Mai 2022 in Los Angeles:

Lessen the Damage X Scary Mask BLOODMONEY Concrete Sit / Stay Bleep Bloop Flux All the Things She Said Her Breeders Stagger CUE Anything Like Me Hysteria As Strange as It Seems Never Find My Place

Zugabe:

I Disagree Bite Your Teeth

Gibt es ein Hygienekonzept im Heimathafen Neukölln?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden Sie die aktuellen Hygienebestimmungen für Veranstaltungen im Heimathafen Neukölln.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Wie komme ich zum Heimathafen Neukölln?

Die Veranstalter empfehlen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Heimathafen Neukölln (Karl-Marx-Straße 141, 12043 Berlin) liegt östlich des Tempelhofer Feldes und ist mit der U-Bahn (U7 bis U-Karl-Marx-Str.) gut zu erreichen. Die U-Bahnstation Karl-Marx-Straße liegt praktisch direkt vor der Tür. Auch mit den Buslinien 104 und 166 (Haltestelle Werbellinstraße) und N7 (Haltestelle Karl-Marx-Platz) ist der Heimathafen gut zu erreichen. In der Umgebung finden sich nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen im öffentlichen Straßenraum. Wer dennoch nicht auf sein Auto verzichten möchte, kann auf dem Mittelstreifen auf der Karl-Marx-Straße oder in den Seitenstraßen in direkter Umgebung sein Glück versuchen.

Hier erhalten Sie Hinweise zu den Einlassbestimmungen im Heimathafen Neukölln.

Poppy live im Heimathafen Neukölln, Dienstag, 15. November 2022; Einlass ab 19.30 Uhr; Konzertbeginn gegen 21 Uhr; Karl-Marx-Straße 141, 12043 Berlin.