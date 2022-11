Lesben- und Schwulenverband: Zentrum mit Eiern beworfen

Unbekannte haben nach Angaben des Lesben- und Schwulenverbands Berlin-Brandenburg ein Beratungszentrum mit Eiern beworfen. Das Regenbogenfamilienzentrum in Berlin-Schöneberg sei am Montagnachmittag angegriffen worden. „Es wurden zwei rohe Eier an die Beratungsstelle geworfen. Während des Angriffs fand eine Beratung statt“, teilte der Verband am Samstag mit. Zum Glück sei weder ihre Mitarbeiterin noch eine der Ratsuchenden verletzt worden. Trotzdem habe die Beratung danach nicht weitergeführt werden können.