Stübgen: Keine Unterwanderung von Demos durch rechte Gruppen

Extremistischen Gruppierungen gelingt nach Einschätzung von Innenminister Michael Stübgen (CDU) derzeit in Brandenburg keine Unterwanderung der Montags-Demonstrationen gegen die Folgen des Kriegs in der Ukraine und steigende Energiepreise. Die Extremisten schafften es nicht, solche Versammlungen für sich zu „kapern“, sagte der CDU-Politiker am Samstag im RBB-Inforadio nach einem Treffen mit seinen ostdeutschen Innenressort-Kolleginnen und -Kollegen in Erfurt. Dort war unter anderem die Radikalisierung von Protesten ein Thema.