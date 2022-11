Fußball Turbine Potsdam nur mit Rumpfteam bei Kellerduell in Essen

Bundesligist Turbine Potsdam kann das Kellerduell der Frauenfußball-Bundesliga bei der SGS Essen am Sonntag (13.00 Uhr/MagentaSport) nur mit einem arg dezimierten Kader bestreiten. „Aktuell habe ich zwölf fitte Feldspielerinnen“, sagte Interimscoach Dirk Heinrichs in der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ (Samstag). Zu der ohnehin langen wie prominenten Ausfallliste gesellte sich die Japanerin May Kyokawa, die von einem Infekt geplagt wird.