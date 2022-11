Union Berlin vorerst ohne Frederik Rönnow und András Schäfer

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin muss bis auf Weiteres auf Torhüter Frederik Rönnow und Mittelfeldakteur Andras Schäfer verzichten, wie der Club am Samstag mitteilte. Bei Rönnow wurde eine strukturelle muskuläre Verletzung diagnostiziert, nachdem der Schlussmann bereits in der Halbzeitpause des Europa-League-Spiels gegen Royale Union St. Gilloise am vergangenen Donnerstag verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste.

Ebenfalls ausfallen wird vorerst András Schäfer. Der 23-jährige ungarische Nationalspieler erlitt in der Partie eine Verletzung am rechten Fuß und wird sich in den kommenden Tagen einer Operation unterziehen.

