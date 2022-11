Berlin: Wie Weihnachtsmärkte den Energiepreisen trotzen wollen

LED-Lampen, Kunststoff-Eisbahnen und der Verzicht auf Heizstrahler: So wollen Weihnachtsmärkte in Berlin Energie sparen.

Eröffnete bereits am Freitag: Der Weihnachtsmarkt in Lichtenberg an der Frankfurter Allee.

Berlin. Vor wenigen Tagen erreichte das Thermometer in Berlin noch fast sommerliche Temperaturen, nun eröffnen rund sieben Wochen vor dem Fest bereits die ersten Weihnachtsmärkte in der Stadt. Am Freitag startete der „Winterzauber“ in der Frankfurter Allee, am Sonnabend folgt der „Glühwald“ am Mercedes-Platz in Friedrichshain, der „Winterwelt“-Markt am Potsdamer Platz läuft bereits. Ein wichtiges Thema ist dabei die Frage des Energieverbrauchs: Gestiegene Kosten sollen durch Einsparungen minimiert werden. Einige Standbetreiber kündigen jedoch auch Preiserhöhungen an.

„Die Preise werden um zirka 50 Cent steigen“, sagt etwa Martin Rausch. Er unterhält vier Stände auf Weihnachtsmärkten in Berlin, verkauft dort die ungarische Teigspezialität Lángos. Grund für die Erhöhungen seien vor allem gestiegene Kosten für Lebensmittel und Rohstoffe und höhere Personalkosten. Um weniger von den Energiekosten abhängig zu sein, hat Rausch schon vor mehreren Jahren gehandelt und betreibt seine Stände mit nach eigenen Angaben günstigerem Flüssiggas.

Berlin: Weihnachtsmärkte rüsten sich zur Energieeinsparung

Diese Voraussicht zahlt sich auch bei Hans-Dieter Laubinger aus, der den Weihnachtsmarkt am Roten Rathaus ausrichtet. Er hat den beleuchteten Riesenweihnachtsbaum ebenfalls bereits vor mehreren Jahren auf energiesparende LED-Lampen umgerüstet. „Der verbraucht mittlerweile nur noch so viel Strom wie ein Bügeleisen“, sagt er. Zusätzlich werde der Energiebedarf der Eisbahn durch moderne Messgeräte genau auf den Bedarf abgestimmt. Damit sind die Möglichkeiten zur Energieeinsparung aus Sicht von Laubinger allerdings auch weitgehend ausgeschöpft.

Auch auf dem Weihnachtsmarkt am Roten Rathaus soll Energie eingespart werden (Archivbild).

Foto: Berliner Morgenpost

In der „Winterwelt“ am Potsdamer Platz müssen Besucherinnen und Besucher in der Weihnachtszeit 2022 hingegen auf die Eisbahn verzichten. Grund sind neben Umbauarbeiten vor allem die Energiekosten, so Betreiberin Jacqueline Bergmann. Was bleibt ist allerdings die zwölf Meter hohe Rodelbahn mit Blick auf das Brandenburger Tor. Die verzichtet seit fünf Jahren auf Schnee. Besucherinnen und Besucher rutschen auf aufblasbaren Ringen über Matten gen Tal.

Im „Glühwald“ sorgen Decken statt Heizstrahler für Wärme

Im „Glühwald“ am Mercedes-Platz gibt es 2022 statt Heizstrahlern Decken für die Gäste. Auch auf dem Weihnachtsmarkt in Lichtenberg mit seinen 118 Ständen müssen Besucherinnen und Besucher in der aktuellen Situation mit höheren Preisen rechnen, so der Veranstalter. Ob und wie stark sie steigen, legten jedoch die Betreiber der Buden selbst fest.

Energiekrise und Inflation machen in diesem Jahr auch in Spandau nicht vor der besinnlichen Weihnachtszeit Halt. So wird es auf den Weihnachtsmärkten in der Altstadt und auf der Zitadelle zur Kosten- und Energieeinsparung deutlich kleinere Bäume mit reduzierter Beleuchtung geben. „Wir sind vollständig auf LED-Birnen umgestiegen und versuchen, den Stromverbrauch so gering wie möglich zu halten“, sagt Sven-Uwe Dettmann vom Veranstalter „Partner für Spandau“.

Weihnachtsmarkt in Spandau reduziert die Beleuchtungszeit

So werde die Beleuchtung in der Adventszeit auf den beiden Weihnachtsmärkten nur von der Dämmerung um 16 Uhr bis maximal 22.30 Uhr in Betrieb sein, erklärt Dettmann. Aufgrund neuer Sicherheitsbestimmungen und dem so genannten dritten Rettungsweg wird der Weihnachtsmarkt in der Altstadt zudem in abgespeckter Form stattfinden müssen.

Vor allem auf der Zitadelle soll daher mit dem „Lichterzauber“ vom 21. November bis zum 30. Dezember 2022 ein breites Alternativprogramm angeboten werden. Dort sollen Hütten mit weihnachtlichem Naschwerk und Kunsthandwerk – romantisch eingebettet in die schützenden Mauern der Festung – die Besucher erfreuen. „In den Höfen der Zitadelle und auf dem Exerzierplatz empfangen Gastronomen mit warmem Punsch und Glühwein ihre Gäste“, sagt Dettmann.

Betreiber des Lucia-Weihnachtsmarktes in Pankow rechnet mit gutem Geschäft

Kinder, Jugendliche und alle sportlichen Besucher kämen indes auf der brandneuen, CO2-neutralen Schlittschuhbahn auf ihre Kosten. Die 18 mal zwölf Meter große Bahn bestehe aus beschichteten Hartplastikplatten, es werde also keine Energie zum Betrieb benötigt. Auch die zwei Eisstockbahnen, die in diesem Jahr Premiere feiern, sind aus Kunststoff.

Auf dem Lucia-Weihnachtsmarkt in Pankow werden zur Eröffnung in diesem Jahr auch die letzten Scheinwerfer auf LED-Technik umgestellt.

Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

Für den diesjährigen Lucia-Weihnachtsmarkt in der Kulturbrauerei in Pankow werden zur Eröffnung am 21. November noch die Flächenstrahler zur Beleuchtung der Fassaden auf LED-Technik umgestellt. „Die waren für diesen Zweck bislang nicht so gut geeignet und teuer“, sagt Michael Wiegner von der Ketering GmbH.

Frühzeitige Umstellung erleichtert Organisatoren die Arbeit

Andere Lampen seien bereits in den Vorjahren umgestellt worden und die Zubereitung von Speisen mit Gas immer noch kostengünstiger als mit Elektrizität. Bei dessen Preis müssen die Standbetreiber allerdings in den sauren Apfel beißen. „Der Preis hat sich auf 55 Cent fast verdoppelt“, sagt Wiegner.

Er rechnet dennoch mit einem guten Geschäft. „Wir sind froh darüber, dass wir voraussichtlich ohne Corona-Beschränkungen öffnen können“, sagt der Veranstalter. Gerade die 3G-Kontrolle im Vorjahr habe Besucher abgehalten. Kostensteigerungen der vergangenen Jahre seien vielfach schon 2021 eingepreist worden, weshalb die Betreiber von einer weiteren Erhöhung in diesem Jahr absehen würden.

Nachhaltiger Manufakturen-Weihnachtsmarkt stellt örtliche Anbieter in den Fokus

Einen Beitrag zum Energiesparen soll auch der erste nachhaltige Manufakturen-Weihnachtsmarkt leisten, den die Wirtschaftsförderungen der Bezirke Lichtenberg, Mitte und Pankow vom 25. bis zum 27. November im Schlosspark Schönhausen veranstalten. Verkaufen sollen dort in erster Linie Betriebe mit einem Fokus auf handgemachte regionale und lokale Produkte, Besucherinnen und Besucher sollen so für Themen wie Natur, Umwelt, Nachhaltigkeit und auf die örtlichen Firmen aufmerksam gemacht werden.

Lángos-Anbieter Martin Rausch verspricht indes Fingerspitzengefühl bei den Preisanpassungen. Das sei notwendig, um Besucher nicht zu verschrecken. Nach Einbußen in den Corona-Jahren ist er trotz der Preisentwicklung zuversichtlich: „Ich blicke optimistisch auf eine gute Saison dieses Jahr.“