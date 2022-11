Lang: Gefährdung von Menschen durch Proteste inakzeptabel

Grünen-Chefin Ricarda Lang und Wirtschaftsminister Robert Habeck lehnen Proteste, die andere gefährden, strikt ab. „Wenn Protestaktionen dazu führen, dass die Sicherheit oder das Leben von Menschen gefährdet werden, ist das schlichtweg nicht akzeptabel“, sagte Lang am Freitag nach der Nachricht vom Tod einer Radfahrerin, die am Montag in Berlin von einem Lkw überrollt worden war. „Protest, in dessen Folge nur über die Protestform, nicht aber über die Sache geredet wird, dient dieser Sache nicht.“