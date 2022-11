Verdächtiger nach Attacke auf Lkw-Fahrer in Klinik

Nach der Messerattacke auf einen Lastwagenfahrer an einem Unfallort in Berlin ist der mutmaßliche Täter in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Das teilte die Berliner Staatsanwaltschaft am Freitag auf Anfrage mit. Laut Polizei gibt es Hinweise auf eine psychische Erkrankung bei dem 48-Jährigen aus dem Obdachlosen-Milieu. Der deutsche Mann soll den Lkw-Fahrer am vergangenen Montag nach dem Unfall im Stadtteil Wilmersdorf mit einer Radfahrerin unvermittelt angegriffen und ihm eine Stichverletzung zugefügt haben. Der 64-Jährige kam in eine Klinik, konnte diese laut Polizei inzwischen verlassen.

Einsatzfahrzeuge von Polizei und Feuerwehr stehen an der Bundesallee in Berlin-Wilmersdorf.

Berlin (dpa/bb). Nach der Messerattacke auf einen Lastwagenfahrer an einem Unfallort in Berlin ist der mutmaßliche Täter in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Das teilte die Berliner Staatsanwaltschaft am Freitag auf Anfrage mit. Laut Polizei gibt es Hinweise auf eine psychische Erkrankung bei dem 48-Jährigen aus dem Obdachlosen-Milieu. Der deutsche Mann soll den Lkw-Fahrer am vergangenen Montag nach dem Unfall im Stadtteil Wilmersdorf mit einer Radfahrerin unvermittelt angegriffen und ihm eine Stichverletzung zugefügt haben. Der 64-Jährige kam in eine Klinik, konnte diese laut Polizei inzwischen verlassen.

Die Radfahrerin hat den Unfall nicht überlebt. Sie ist am Donnerstagabend gestorben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag gemeinsam mitteilten. Der Unfall hat für bundesweites Aufsehen und Diskussionen gesorgt. Denn ein Spezialfahrzeug, das helfen sollte, die Verletzte unter dem Lkw zu befreien, stand nach Angaben der Feuerwehr in einem Stau auf der Stadtautobahn. Dieser soll durch eine Aktion der Klima-Protestgruppe „Letzte Generation“ ausgelöst worden sein.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.