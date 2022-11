Die Menschen in Berlin und Brandenburg erwartet wechselhaftes Wetter zum Wochenende. Am Freitagmorgen zieht sich der Himmel zunächst zu, im weiteren Tagesverlauf soll es dann bei Temperaturen zwischen 11 und 13 Grad gebietsweise regnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte.

Wetter Wolken, Regen und Sonne in Berlin und Brandenburg erwartet

(dpa/bb). Die Menschen in Berlin und Brandenburg erwartet wechselhaftes Wetter zum Wochenende. Am Freitagmorgen zieht sich der Himmel zunächst zu, im weiteren Tagesverlauf soll es dann bei Temperaturen zwischen 11 und 13 Grad gebietsweise regnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte.

Auch am Samstag soll in einigen Regionen zu Regen kommen - im Verlauf des Tages lockert dann der Himmel bei maximal 11 Grad auf. In der Nacht ist teilweise leichter Bodenfrost möglich. Der Sonntag bleibt trocken und meist heiter bei Höchstwerten zwischen 11 und 13 Grad.

