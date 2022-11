Straßenbahn fährt auf Bus auf: mehrere Leichtverletzte

Mitten im morgendlichen Berufsverkehr ist an einer Haltestelle eine Straßenbahn auf einen Bus aufgefahren. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Berlin (dpa/bb). Beim Zusammenstoß einer Straßenbahn mit einem Bus in Berlin-Hohenschönhausen sind sechs Fahrgäste sowie der Busfahrer und der 38-jährige Tram-Fahrer leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten alle Verletzten nach dem Unfall am Freitagmorgen vorsorglich in Krankenhäuser, wo sie ambulant behandelt wurden, wie die Polizei mitteilte. Schwer verletzt wurde niemand.

An den Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden. Bisherigen Ermittlungen zufolge ließ der 27-jährige Busfahrer an der Straßenbahn- und Bushaltestelle S-Bahnhof Hohenschönhausen seine Fahrgäste ein- und aussteigen, als eine einfahrende Bahn aus noch ungeklärter Ursache auf den Bus auffuhr. Zeugen zufolge sollen sich zu dem Zeitpunkt etwa 30 Fahrgäste im Bus aufgehalten haben. Der Straßenbahnverkehr war von 6.00 Uhr bis 8.40 Uhr unterbrochen. Der Buss musste laut Berliner Verkehrsbetriebe abgeschleppt werden. Die Bahn schaffte es aus eigener Kraft ins Depot.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.