Galeria am Alex: „Wenn ein Karstadt überlebt, dann dit hier“

Das Warenhaus ist tot, doch manche wirken ganz lebendig. Was macht ein Warenhaus attraktiv? Ein Blick auf Galeria am Alex.

Das Galeria Karstadt Kaufhof am Alexanderplatz, wie es in einigen Jahren mit einem neuen Bürokomplex im Rücken aussehen soll.

Berlin. Das Prinzip Warenhaus funktioniert nicht mehr? Galeria-Karstadt-Kaufhof sortiert sich schon wieder neu, die Filialen Müllerstraße und Wilmersdorfer Straße sehen sich von der Schließung bedroht. Doch immer noch gibt es Häuser, in die viele Kundinnen und Kunden hinein und gut bepackt wieder hinaus gehen – in Berlin-Mitte am Alexanderplatz zum Beispiel. Dort wird sogar erweitert. Der Anbau zur Karl-Liebknecht-Straße hin soll - neben einem neuen Bürobau - bis 2025 fertig sein. Was ist dort anders als an anderen Standorten?

Das ehemalige Galeria Kaufhof wirbt mit der längsten frei tragenden Warenhaus-Rolltreppe der Welt, 24 Meter, für ein Kaufhaus soll das einmalig sein. Beeindruckend ist auch die Sicht, der Ausblick, den man auf der Fahrt in die vierte Etage hat. Oben wölbt sich die Glaskuppel, so blank, als ob sie gerade erst Besuch von den Fensterreinigern hatte. Man schwebt vorbei an der ersten Etage, beobachtet Gäste, nein, Kundinnen, die neben den Negligées, woanders wäre das wohl die Unterwäsche-Abteilung, an der Bar Prosecco und „Berlini“-Drinks schlürfen.

„Wenn ein Karstadt überlebt, dann dit hier“

Auf jeder Etage weiße Galerien, die den Ausblick auf das Rolltreppen-Mosaik ermöglichen, an den Wänden große Monitore auf dickem Stoff, der den Bildern das Schrille und Grelle nimmt: Werbung für Schmuck, teure Kosmetik oder den Galeria-eigenen „24-Stunden-Shop“.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Wenn ein Karstadt überlebt, dann dit hier“, sagt eine Verkäuferin, die zur Lage der Galeria-Mitarbeiter nichts sagen darf. Der Karstadt in der Müllerstraße fällt einem ein, nein, da gibt es keine Lounge. Dort fühlt man sich als Kundin schon am Eingang bedroht – vom grau-braunen Monster-Betonbau, die Fassade flächendeckend notdürftig abgesichert, dem Verfall freigegeben.

Lesen Sie auch:

Anders am Alex: Alles ist herausgeputzt, hell, weitläufig und großzügig. Die quaderförmigen Lampen harmonisieren in Form und Farbgebung mit der Galerie, mit den Wänden. Eine Käuferin stellt sich dazu, mit Kinderwagen. Eigentlich sei sie keine häufige Warenhauskundin. Und es gebe Karstadts, die näher an ihrer Wohnung liegen. Doch wenn, dann mache sich auf den Weg hierher, hier sei mehr Platz, hier sei es größer, hier gebe es alles, auch seien die Mitarbeiter informiert und zuvorkommend.

Dinea im Kaufhof am Alex: Algensalat auf Eis

Oben angekommen, verweilt man noch ein wenig unter der Glaskuppel, freier Blick auf das Rolltreppen-Mosaik, das die Menschen hoch und runter schafft. Hinter einem ist das Restaurant Dinea - gibt es das nicht in jedem Karstadt? Am Alex sieht es edel aus, man blickt man unter anderem auf Algensalat und Balsamico-Champions auf Eis.

Es ist voll, fast jeder Platz besetzt. Das heutige „Special“ ist Kalbsschnitzel mit Bratkartoffeln, Preiselbeeren und Salatbeilage, 19,95 Euro. Ob sich im Wedding jemand das an einem gewöhnlichen Wochentag leisten kann?