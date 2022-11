Wo Berlin und Brandenburg Park+Ride fördern wollen

An Bahnhöfen in Brandenburg sollen neue Plätze für Räder und Pkw entstehen, Berlin finanziert diese mit. Welche Pläne es bislang gibt.

Am Bahnhof Bernau-Friedenstal in Brandenburg ist erst kürzlich ein Parkhaus mit knapp 600 Pkw-Parkplätzen und 500 Stellplätzen für Fahrräder fertig geworden.

Berlin. In einem Kooperationsprojekt wollen Berlin und Brandenburg die Bedingungen für Pendler verbessern und neue Park+Ride- wie Bike+Ride-Plätze schaffen. Dafür sollen die Anlagen an wichtigen Brandenburger Pendler-Bahnhöfen gemeinsam geplant, aber auch gemeinsam finanziert werden. Bis zu zwei Millionen Euro im Jahr will Berlin zusteuern, das Land Brandenburg fördert Bauvorhaben mit insgesamt bis zu sechs Millionen Euro aus einem Landesprogramm. Eine entsprechende Vereinbarung haben Berlins Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) und Brandenburgs Infrastrukturminister Guido Beermann (CDU) am Donnerstag unterzeichnet.

Nachdem die Pendler-Zahlen zu Beginn der Corona-Pandemie deutlich zurückgegangen waren, haben die Pendler-Bewegungen zwischen Berlin und Brandenburg laut Bundesagentur für Arbeit zuletzt wieder zugenommen: Mehr als 300.000 Menschen sind täglich zwischen den Ländern unterwegs, wobei ein großer Teil von Brandenburg zur Arbeit nach Berlin fährt. Schon im Somer 2020 hatten Berlin und Brandenburg deshalb eine Absichtserklärung veröffentlicht, die Zusammenarbeit für Park+Ride- und Bike+Ride-Anlagen zu intensivieren, gut zwei Jahre dauerte es also, bis daraus der tatsächliche Vertrag folgte.

Erste Potenzialliste für Bike+Ride und Park+Ride an Brandenburger Bahnhöfen steht

Dabei ist nun auch eine erste Potenzialliste zwischen den Ländern abgestimmt, die geplante Vorhaben enthält. 16 Bahnhöfe werden darauf genannt, an denen neue Anlagen vorgesehen sind, bei einem Teil davon davon wird die Umsetzung bereits ab dem kommenden Jahr angestrebt. Die Förderung von Projekten in Michendorf, Hohen Neuendorf und Eichwalde, wo jeweils Bike+Ride-Anlagen entstehen soll, soll bereits in den nächsten Monaten folgen, heißt es. Weitere Vorhaben wurden demnach von den Kommunen für Schildow, Schildow-Mönchmühle, Mühlenbeck und Schönerlinde West angemeldet.

Auf der Potenzialliste für neue Park+Ride- und Bike+Ride-Anlagen stehen außerdem:

Birkengrund

Werder

Fangschleuse

Zossen

Brieselang

Wünsdorf

Dabendorf

Bergfelde

Eine Analyse hatte im Jahr 2020 ergeben, dass an Pendlerstationen in Brandenburg mehr als 21.000 Stellplätze für Fahrräder und knapp 8800 Parkplätze für Pkw benötigt werden. Die Entwicklung von Bahnhöfen zu attraktiven Verknüpfungsstellen mit einem bedarfsgerechten Angebot an Stellplätzen für Räder wie Pkw sei ein „wichtiger Baustein zur Verkehrswende im Land Brandenburg“, sagte Beermann. Jarasch sprach von bis zu 1800 Park+Ride- und sowie 750 Bike-Ride-Plätzen, die bei den ersten Projekten entstehen würden. Die Entlastung für den Berufsverkehr, die dadurch geschaffen werde, werde auch in Berlin spürbar sein, so Jarasch.