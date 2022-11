Zoll stellt in Hohenwutzen 143 Kilogramm Feuerwerk sicher

Zollbeamte haben in Hohenwutzen (Märkisch-Oderland) in einem niederländischen Kleintransporter 143 Kilogramm Feuerwerk sichergestellt. Die neun Feuerwerksbatterien und das weitere Feuerwerk der erlaubnispflichtigen Kategorien F3 und F4 seien am vergangenen Sonntag bei einer Kontrolle im abgeteilten Laderaum des Fahrzeugs entdeckt worden, berichtete das Hauptzollamt am Donnerstag. Im Fahrgastraum wurden zudem eine Schreckschusswaffe mit Munition und 200 Knallpatronen beschlagnahmt.