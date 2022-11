Wegner kritisiert Ergebnisse der Bund-Länder-Verabredungen

Berlins CDU- und Fraktionsvorsitzender Kai Wegner hält die Ergebnisse der Bund-Länder-Runde zur Energiekrise am Mittwoch für unzureichend. „Beim Heizöl sind wir keinen Schritt weiter. 600.000 Berliner heizen mit Öl, nicht mit warmen Worten“, kritisierte Wegner am Donnerstag. Es könne auch nicht sein, dass die Menschen den halben Winter auf die Gaspreisbremse warten müssten. „Diese Winterlücke nicht zu schließen, ist ein Unding“, so der Oppositionspolitiker.