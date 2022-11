Europa League Union will in Belgien Weiterkommen sichern

Union Berlin hat es selbst in der Hand. Mit einem Sieg bei Royale Union Saint-Gilloise (Belgien) am Donnerstagabend (21.00 Uhr/RTL+) stünden die Köpenicker sicher in der K.o.-Runde der Europa League. Bei einem Remis oder einer Niederlage wäre das Team von Urs Fischer auf Hilfe von Malmö FF angewiesen. Im zeitgleich stattfindenden Spiel der Gruppe D zwischen den bislang punktlosen Schweden und Sporting Braga dürften die Portugiesen dann nicht gewinnen. Ansonsten würde Union im neuen Jahr in der K.o.-Runde der Conference League antreten.