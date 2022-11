Ritter-Lang will Präsident von Turbine Potsdam werden

Der Mediziner Karsten Ritter-Lang kandidiert auf der Mitgliederversammlung von Turbine Potsdam am 11. November für das Amt des Präsidenten. Das gaben der ehemalige Sportschütze und der Frauenbundesligist am Mittwoch bekannt. Der Verein befinde sich in einer schwierigen Lage, sagter der 60-jährige Ritter-Lang in einer Vereinsmitteilung. „Die Umfeldbedingungen im Frauenfußball ändern sich aufgrund der zunehmenden Professionalisierung besonders finanziell rasant“, so der Ärztliche Direktor einer Orthopädie-Fachklinik. Der Verein müsse in der aktuellen Situation „organisatorisch restrukturiert“ werden.