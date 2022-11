Champions League: Tickets für Malcharek und Teutenberg

Mit dem Berliner Moritz Malcharek und der Kölnerin Lea Lin Teutenberg haben zwei weitere deutsche Fahrer eine Einladung für die zweite Saison der UCI Track Champions League erhalten. Insgesamt haben damit in dieser Saison, die am 12. November auf Mallorca startet und eine Woche später erstmals im Berliner Velodrom Station macht, fünf deutsche Fahrer und Fahrerinnen einen Startplatz.

Malcharek hatte bei den European Championship im August in München als Zweiter im Scratch die Silbermedaille gewonnen. Teutenberg löste als Vierte im Ausscheidungsfahren bei der WM Anfang Oktober in Frankreich ihr Ticket.

Zuvor waren bereits die siebenfache Weltmeisterin und Vorjahreszweite Lea Sophie Friedrich, die viermalige Weltmeisterin Pauline Grabosch (beide Cottbus) und der Sprint-Vorjahreszweite Stefan Bötticher aus Chemnitz bestätigt. Die sechsfache Weltmeisterin Emma Hinze aus Cottbus hatte dagegen ihren Verzicht angekündigt und legt stattdessen eine Pause ein.

Im 72-köpfigen Feld sind in diesem Jahr Sportlerinnen und Sportler aus 22 Nationen dabei. Angeführt wird das Feld von der fünfmaligen Olympiasiegerin Laura Kenny aus Großbritannien sowie dem Doppel-Olympiasieger und zehnfachen Weltmeister Harrie Lavreysen aus den Niederlanden. Die wieder mit 500.000 Euro dotierte Serie umfasst in dieser Saison fünf Runden und endet am 3. Dezember in London.