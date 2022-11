Bobic über Hertha: Fußballerisch gut, aber zu wenig Punkte

Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic sieht seine Mannschaft auf einem guten Weg, auch wenn es beim Punktestand noch Luft nach oben gibt. „Ein Fazit ist immer ein bisschen schwierig, weil ich das eigentlich gerne erst mache, wenn die Pause dann da ist. Aber es ist so, dass wir eigentlich gut unterwegs sind von der Art und Weise, wie wir Fußball spielen, aber dass wir ein bisschen zu wenig Punkte haben - finde ich“, sagte der 51-Jährige am Mittwoch bei Sky. „Wir arbeiten dran, dass es besser wird und auch für die lange Phase, die nach der Winterpause kommen wird“, sagte Bobic. Diese Phase werde sehr wichtig. Darauf werde man sich intensiv vorbereiten und auch noch aus den letzten drei Pflichtspielen des Jahres Schlüsse ziehen.

Berlin. Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic sieht seine Mannschaft auf einem guten Weg, auch wenn es beim Punktestand noch Luft nach oben gibt. „Ein Fazit ist immer ein bisschen schwierig, weil ich das eigentlich gerne erst mache, wenn die Pause dann da ist. Aber es ist so, dass wir eigentlich gut unterwegs sind von der Art und Weise, wie wir Fußball spielen, aber dass wir ein bisschen zu wenig Punkte haben - finde ich“, sagte der 51-Jährige am Mittwoch bei Sky. „Wir arbeiten dran, dass es besser wird und auch für die lange Phase, die nach der Winterpause kommen wird“, sagte Bobic. Diese Phase werde sehr wichtig. Darauf werde man sich intensiv vorbereiten und auch noch aus den letzten drei Pflichtspielen des Jahres Schlüsse ziehen.

Die Berliner stehen trotz oft ansprechender Leistungen nach der unglücklichen Niederlage in Bremen in der Tabelle auf Rang 14. Zum Relegationsrang 16 sind es zwei Zähler Abstand, zum FC Augsburg auf Platz 13 drei Punkte. Am Samstag kommt Serienmeister Bayern München ins ausverkaufte Olympiastadion. „Wir hatten wirklich diese lange Phase mit den vielen Unentschieden, die wir leider nicht vergolden konnten“, sagte Bobic. Angesichts der vielen Personalveränderungen im Sommer sei zu erwarten gewesen, dass die Mannschaft sich erst finden müsse.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bobic lobte aber die Mentalität der Profis und den neuen Trainer Sandro Schwarz. „Er ist komplett angekommen, komplett klar, komplett von seiner Idee auch verfolgt und auch begeisternd und mitnehmend von der Art her. Sandro ist aber auch klar und offen, wenn es um Kritik geht. Und so nimmt er alle mit. Und das macht er mit seinem Trainerteam hervorragend“, sagte Bobic. „Es macht richtig Spaß und man merkt halt auch die Prozesse in der Mannschaft und nicht nur in der Mannschaft, sondern auch bei den Mitarbeitern um die Mannschaft herum. Da ist eine Gemeinschaft gewachsen, die sehr viel Spaß macht und die aber auch noch viel Potenzial hat.“