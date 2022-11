So will Ackerherz Bio-Lebensmittel erschwinglich machen

Berlin. Weil viele Verbraucher angesichts der gestiegenen Inflation vermehrt auf den Preis achten, erlebt die Bio-Branche derzeit ihre erste große Krise. Der Berliner Gründer Vincent Rabl (31) wittert in dem aktuellen Marktumfeld eine Chance. Mit seinem Unternehmen Ackerherz buhlt Rabl um preissensitive Kundinnen und Kunden und verspricht: „Unsere Produkte sind bis zu 50 Prozent günstiger als die unverbindliche Preisempfehlung“. Wie kann das sein?

Rabl hatte im Frühjahr dieses Jahres damit begonnen, seine Idee von einem kostengünstiger Anbieter für Bio-Lebensmittel in die Tat umzusetzen. Die Produkte im Ackerherz-Online-Shop kauft das junge Unternehmen direkt beim Produzenten oder auch einem Großhändler ein. Miete und Personal für etwaige Ladenflächen in den Innenstädten entfallen, auch die Kosten für die Logistik halten sich in Grenzen. In einem Zentrallager südlich von Berlin werden die Bestellungen von einem Partnerunternehmen verpackt und verschickt – innerhalb von zwei bis drei Werktagen sind sie dann mit DHL GoGreen beim Kunden. Rabl behauptet, auf diese Weise viel effizienter als herkömmliche Bio-Supermärkte sein zu können.

Die Mitgliedschaft bei Ackerherz ist kostenpflichtig

Bei Ackerherz gibt es zunächst jedoch eine kleine Hürde: Wer bestellen will, muss Mitglied werden. Das kostet 69,60 Euro im Jahr. Eine monatliche kündbare Mitgliedschaft gibt es nicht. Einen kostenlosen Probemonat bietet das junge Unternehmen aber derzeit noch an. Die Gebühr ermögliche es Ackerherz, die eigenen Gewinnspannen pro Produkt auf ein Minimum zu reduzieren, so Rabl. „Die Kosten für die Mitgliedschaft holt man innerhalb eines Jahres auch locker rein. Eine vierköpfige Familie kann über uns sicher um die 500 Euro im Jahr sparen“, sagt der Gründer. Derzeit gibt es mehr als 1000 verschiedene Produkte im Ackerherz-Shop – von Brotaufstrichen über Olivenöle bis hin zu Babywindeln. In der nächsten Zeit soll das Angebot weiter wachsen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie auch: Bedarf nach Bio-Lebensmitteln kann nicht gedeckt werden

Vorbild für Ackerherz ist das französische Unternehmen La Fourche, 2018 in Paris gegründet. La Fourche hat Vincent Rabl nun auch bei seiner Gründung finanziell unterstützt. Blickt man nach Frankreich und erwartet eine ähnliche Entwicklung in Deutschland, ist das Potenzial riesig: Gut vier Jahre nach der Gründung hat das französische Vorbild rund 60.000 Mitglieder, mehr als 50 Millionen Euro Umsatz wurden im vergangenen Jahr erzielt. Längst schreibt man bei La Fourche auch schwarze Zahlen.

Ermutigend sei zudem, dass viele Kundinnen und Kunden dem Konzept die Treue hielten. Zwischen 60 und 70 Prozent der La-Fourche-Besteller würden nach einem Jahr ihre Mitgliedschaft verlängern. „Das ist ein sehr beachtlicher Prozentsatz“, sagt Rabl. Sollten deutsche Verbraucher ähnlich beständig sein, würde das Ackerherz wohl bei den Werbungskosten entlasten.

Deutsche Bio-Supermärkte und Reformhäuser leiden unter Folgen des Kriegs

Für Bio-Lebensmittel gab es in Deutschland jahrelang eigentlich nur eine Richtung: nach oben. 15,87 Milliarden Euro setzte der Handel 2021 laut Marktforschern vom Arbeitskreis Biomarkt um. Doch nach dem Rekord folgte in diesem Jahr wegen des Kriegs in der Ukraine und den nun steigenden Preisen der Einbruch. Einer Erhebung des Marktforschungsunternehmens GfK zufolge lagen die Umsätze der Biosupermärkte im August um 10,8 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Naturkostläden und Reformhäuser verzeichneten sogar ein Minus von 37,5 Prozent.

Auch interessant: Warum immer mehr Berliner mit Lebensmitteln experimentieren

Ackerherz-Gründer Rabl verunsichert das nicht. Mit seiner Firma sitzt er derzeit noch in Büros des Co-working-Anbieters WeWork an der Berliner Friedrichstraße in Mitte. Seit gut drei Wochen ist der Online-Shop im Internet zu finden. Eine dreistellige Zahl an Mitgliedern habe man inzwischen. Zehn Mitarbeiter kümmern sich bei Ackerherz derzeit darum, dem Unternehmen einen weiteren Wachstumsschub zu geben. Das betrifft auch das Sortiment selbst. 4000 Bio-Produkte seien langfristig das Ziel, ebenso der Verkauf von frischen Bio-Lebensmitteln. Wobei das Anbieten und Verschicken von Salaten, Tomaten oder Eiern eine besondere Herausforderung sei, die sein junges Unternehmen sicher nicht in näherer Zukunft angehen werde, sagt Rabl.

Mehr Produkte, Eigenmarke – die künftigen Pläne von Ackerherz

Schnellere Schritte will Ackerherz aber zum Beispiel beim Thema Großverpackungen gehen. Bald schon soll man etwa Drei-Kilo-Packungen Nudeln bestellen können. Und auch eine Ackerherz-Eigenmarke soll es demnächst geben. Eigenmarken seien der Hauptgrund für die Profitabilität von Supermärkten, so Gründer Rabl. Dabei sollen auch die Ackerherz-Kunden ein Wörtchen mitreden können – und vorschlagen, welche Produkte die Berliner als Eigenmarke anbieten sollen.

Ein Paket von Ackerherz aus Berlin. Die Mitgliedschaft ist kostenpflichtig. Dafür seien die Produkte, die man im Shop erwerben kann, deutlich günstiger als bei stationären Bio-Läden, so der Gründer.

Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

Vincent Rabl ist in Köln aufgewachsen. Als Kind einer alleinerziehenden Mutter seien Bio-Produkte nur sehr selten auf seinem Teller gewesen. „Bio – das war etwas für die Elite“, sagt Rabl. In seinem Bafög-finanzierten Studium forschte er dann unter anderem zum Thema nachhaltiger Konsum. Danach ging er zu einem Münchner Start-up und lernte später bei dem Berliner Kochboxenversender Hellofresh etwas über die Logistik von Lebensmitteln. Ackerherz – das solle vor allem eine Marke sein, mit der sich die Menschen wohlfühlen, erzählt der Gründer. Kunden seien derzeit vor allem Familien aus den Vorstädten. Eben Menschen, bei denen der Bio-Markt nicht einfach schnell mal um die Ecke ist.