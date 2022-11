Berliner Grüne für dauerhaftes Böllerverbot an Silvester

Aus dem Kreis der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus kommt die Forderung nach einem dauerhaften Böllerverbot an Silvester. „Alle Fakten sprechen dafür, diese überholte Tradition zu überwinden. Die Vorteile kommen Mensch, Tier und Umwelt zugute“, teilte der innenpolitische Sprecher der Fraktion, Vasili Franco, am Mittwoch mit. „Die coronabedingten Verkaufsverbote der letzten beiden Jahre waren erfolgreich“, argumentierte Franco. Weniger Feuerwerk bedeute weniger Einsätze für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in der Silvesternacht. Auch Angriffe auf Polizei und Rettungskräfte mit Böllern ließen sich so effektiv verhindern.