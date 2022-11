Baden-Württemberg spart und sagt auf der Grünen Woche ab

Baden-Württembergs Landwirtschaftsministerium schnallt den Gürtel enger und verzichtet aus finanziellen Gründen auf einen Stand auf der Agrarmesse Grüne Woche in Berlin 2023. „Das Budget bleibt im Land und soll den Absatz heimischer Lebensmittel ankurbeln“, teilte Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) am Mittwoch mit. Er werde aber auf der Messe präsent sein und sich über die Entwicklungen in der Land- und Ernährungswirtschaft informieren.