Füchse holen Färinger Hákun West als Lindberg-Nachfolger

Berlin (dpa/bb). Handball-Bundesligist Füchse Berlin haben den Nachfolger von Rechtsaußen Hans Lindberg verpflichtet. Die Berliner holen ab der Saison 2023/24 Hákun West av Teigum, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. Über die Vertragsdauer machte der Club keine Angaben.

„Die Verpflichtung von Hákun West ist ein Signal für die Zukunft. Ich beobachte ihn schon längere Zeit und bin beeindruckt von seinem Talent aber auch von seinen technischen Fähigkeiten als Rechtsaußen“, sagte Vorstand Sport Stefan Kretzschmar der Mitteilung zufolge.

Der 20-Jährige West hofft derweil, in Berlin den nächsten Schritt machen zu können. „Zu den Füchsen Berlin zu wechseln ist natürlich aufregend und ich freue mich sehr darauf, hier zu spielen und auch in Berlin zu leben. Als aktueller Tabellenführer sind die Füchse Berlin einer der absoluten Top-Clubs in der Bundesliga. Ich freue mich auf viele richtig gute Mitspieler, die mir helfen werden, mich auch persönlich weiterzuentwickeln“, sagte West.

Der Färinger steht derzeit beim dänischen Erstligisten Skanderborg-Aarhus unter Vertrag und zählt dort zu den erfolgreichsten Schützen seines Teams. Bereits am 6. Dezember wird er mit seinem aktuellen Team als Gruppengegner der Füchse in der European League in Berlin zu Gast sein.