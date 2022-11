Zwei Künstlerinnen mit Hannah-Höch-Preis geehrt

In Erinnerung an die Künstlerin Hannah Höch sind in Berlin zwei Frauen für ihr künstlerisches Werk geehrt worden. Ruth Wolf-Rehfeldt wurde am Dienstagabend für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Ihr umfangreiches Werk umfasse Gemälde, Zeichnungen, Schreibmaschinengrafiken und Collagen, hatten die Staatlichen Museen zu Berlin vorab mitgeteilt. Die Künstlerin wurde 1932 geboren und lebt seit mehr als 70 Jahren in Berlin.