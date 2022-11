S-Bahn-Ausschreibung: Vergabekammer weist Rügen ab

Berlin. Die laufende S-Bahn-Ausschreibung in Berlin kann zunächst wie geplant weitergehen. Anfang der Woche hat die Vergabekammer einen bereits im vergangenen Sommer eingereichten Nachprüfungsantrag abgewiesen, durch den überprüft werden sollte, ob die Ausschreibung vergaberechtlich korrekt war. Das ist nach Einschätzung der Kammer der Fall. Wie die Senatswirtschaftsverwaltung mitteilte, habe die Vergabekammer einen großen Teil der erhobenen Rügen als unzulässig bewertet, die übrigen als unbegründet. Zuerst hatte der „RBB“ berichtet.

Im nächsten Schritt sollen die Bieter nun von der Verkehrsverwaltung die Vergabeunterlagen erhalten, um ihre verbindlichen Angebote einzureichen. Zuletzt war eine Bereitstellung bis zum 25. November geplant, acht Monate beträgt danach die Frist, innerhalb derer die finalen Angebote der Bewerber vorliegen müssen. Bei der S-Bahn-Ausschreibung geht es um die beiden Teilnetze Nord-Süd und die Stadtbahn, für die sowohl der Betrieb als auch die Lieferung und Instandhaltung der Fahrzeuge vergeben wird. Die Züge gehen im Anschluss in Landesbesitz über.

S-Bahn-Vergabe Beschwerde möglich – ohne aufschiebende Wirkung

Zu den Bietern zählt ein Konsortium aus S-Bahn Berlin GmbH, Stadler und Siemens-Mobility, außerdem der Konzern Alstom, von dem dem Vernehmen nach auch der Nachprüfungsantrag gestellt wurde. Weitere Interessenten sind bislang nicht bekannt. Noch besteht für Alstom die Möglichkeit, gegen die Entscheidung der Vergabekammer Beschwerde beim Kammergericht einzulegen. Die Frist dafür beträgt zwei Wochen. Auch wenn eine solche Beschwerde eingelegt wird, hat das jedoch keine aufschiebende Wirkung auf das weitere Vergabeverfahren, heißt es.

Als Kritikpunkt an der Ausschreibung wurde in der Vergangenheit genannt, dass diese Angebote für die Gesamtleistung – also den Betrieb der Netze plus Bau und Instandhaltung der Züge – bevorzugen soll. Bewerber, die nur für eines der Lose bieten, würden benachteiligt, auch wenn sie für die einzelne Leistung ein besseres Angebot machen. In der Folge, so argumentieren Kritiker, könnten Mehrkosten für das Land Berlin entstehen.

Der Zeitplan für die Ausschreibung hatte sich zuletzt mehrfach verschoben. Eigentlich sollte der Zuschlag im Verfahren bereits im Oktober 2022 erteilt werden, nun werden die finalen Angebote wohl erst im kommenden Juli vorliegen. Damit wird auch die Zeit bis zum avisierten Inkrafttreten der neuen Verkehrsverträge knapper. Im Teilnetz Nord-Süd war die Betriebsaufnahme ursprünglich für den Dezember 2027 geplant, auf der Stadtbahn für Anfang 2028. Ob und inwieweit es durch die verzögerte Vergabe Auswirkungen darauf gibt, wird laut Verkehrsverwaltung noch geprüft.