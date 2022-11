Verdi: 2000 Beschäftigte von Galeria-Schieflage betroffen

Kunden verlassen die Filiale von Galeria an der Hauptwache in Frankfurt.

Von den finanziellen Problemen der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof sind in Berlin und Brandenburg nach Angaben der Gewerkschaft Verdi „sicherlich an die 2000 Beschäftigte“ betroffen. „Wir werden mit Sicherheit um jeden einzelnen dieser Arbeitsplätze kämpfen“, sagte Conny Weißbach, Fachbereichsleiterin Handel bei Verdi Berlin-Brandenburg, am Dienstag dem RBB.