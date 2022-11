Berliner Kudammkomödie zieht an den Potsdamer Platz

Die Berliner Komödie am Kurfürstendamm hat ein neues Ausweichquartier gefunden. Das Theater zieht zum Jahreswechsel vorübergehend an den Potsdamer Platz. Nach langen, produktiven Verhandlungen sei der Vertrag mit dem Theater am Potsdamer Platz nun unterschrieben. „Mir fällt ein Stein vom Herzen“, teilte Intendant Martin Woelffer am Dienstag mit.