Bewohner von Flüchtlingsunterkunft lebensgefährlich verletzt

Ein Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Marzahn ist lebensgefährlich verletzt worden. Der 25-Jährige kam am Montagnachmittag mit zwei Stichverletzungen am Oberkörper in das Büro des Sicherheitsdienstes der Unterkunft in der Bitterfelder Straße, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er wurde in eine Klinik gebracht, in der er sofort notoperiert und stationär auf einer Intensivstation aufgenommen wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Hintergründen. Der Mann berichtete den Sicherheitsleuten, von einem ehemaligen Bewohner niedergestochen worden zu sein.