Bundeskanzler Scholz besucht neue BASF-Anlage in der Lausitz

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) besucht am Dienstag (15.00 Uhr) eine neue Fabrik des Chemiekonzern BASF am Standort Schwarzheide. In der Anlage, die noch nicht ganz fertig gestellt ist, sollen ab Ende des Jahres Batterie-Komponenten für Elektrofahrzeuge hergestellt werden. Kanzler Scholz will einen Rundgang machen und zu einem Gespräch mit dem BASF-Vorstandsvorsitzenden Martin Brudermüller zusammen kommen.