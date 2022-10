BR Volleys behaupten sich auch gegen die Netzhoppers

Die Berlin Volleys bleiben in der Volleyball-Bundesliga ungeschlagener Tabellenführer. Am fünften Spieltag setzte sich der deutsche Meister im Berlin-Brandenburg-Derby bei den Netzhoppers KW-Bestensee mit 3:1 (29:27, 25:21, 21:25, 25:22) durch, konnte dabei aber nur in wenigen Phasen gegen den selbstbewusst auftretenden Außenseiter überzeugen. Vor 537 Zuschauern in der Landkost Arena von Bestensee beendete Marek Sotola am Sonntag mit dem dritten Matchball die Partie.