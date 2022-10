Falsche Polizisten bringen Rentner um Millionen: So funktioniert der dreiste Betrug

Falsche Polizisten versetzen ihre Opfer in Angst und nehmen ihnen oft das gesamte Ersparte. So funktioniert die dreiste Betrugsmasche.

Dreiste Betrugsmasche Falsche Polizisten: So funktioniert der dreiste Betrug

Berlin. Sie gehen mit perfiden Methoden vor, manipulierten ihre Opfer oft über Stunden am Telefon und versetzen sie in blanke Angst: Sogenannte „Falsche Polizisten“ treiben seit Jahren ihr Unwesen, nutzen die Gutgläubigkeit ihrer arglosen, meist älteren Opfer aus.

Die werden in oft stundenlangen Telefongesprächen dermaßen unter Druck gesetzt und verunsichert, dass sie den Forderungen der vermeintlichen Gesetzesvertreter nachkommen und ihnen oft nicht weniger als ihr gesamtes Erspartes aushändigen. „Mit unterschiedlichen Legenden erwirken die Tatverdächtigen die Herausgabe von bis zu sechsstelligen Bargeldbeträgen“, sagt Anja Dierschke, Sprecherin der echten Berliner Polizei.

Seit 2015 werde bundesweit eine „erhebliche Zunahme“ dieser Masche verzeichnet, heißt es weiter – insbesondere in Berlin. Statistisch erfasst wird sie erst seit 2019. Seither habe rund 800 registrierte Straftaten durch falsche Polizeibeamte gegeben, heißt es von der richtigen Polizei weiter. Außerdem geht man von einer größeren Dunkelziffer aus.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Täter operieren fast ausschließlich aus der Türkei

Der Modus Operandi ist meist gleich. Banden gehen dabei arbeitsteilig vor, wobei dem sogenannten „Keiler“ die wohl zentralste Rolle zukommt. Er ist es, der die Opfer anruft und sich am Telefon als Polizist oder Staatsanwalt ausgibt. So bekamen etwa Senioren im gesamten Bundesgebiet zwischen August 2020 und Oktober 2021 Anrufe der angeblichen Kommissare Welke, Krüger, Schubert – oder eben vom Kommissar Dietrich wahlweise vom Raubdezernat oder von der Notrufzentrale der Polizei der jeweiligen Stadt.

Hinter diesem Kommissar Dietrich soll der Berliner David M. stecken, der sich seit dem 18. Oktober wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs in Tateinheit mit Amtsanmaßung in 93 Fällen vor dem Landgericht verantworten muss. Der 21-Jährige und seine zum Teil noch unbekannten Komplizen sollen ihre Opfer laut Anklage um fast 1,5 Millionen Euro erleichtert haben. Das Gericht bot M. bereits einen Deal an: Sofern er aussagt und Angaben zu seinen Mittätern macht, kann er mit einer Jugendstrafe von vier bis fünf Jahren rechnen.

Die Täter wiederum „rufen nahezu ausschließlich aus der Türkei an“, sagt Dierschke. „Es handelt sich hierbei um regelrechte Callcenter, die ausschließlich zum Zwecke der Begehung derartiger Straftaten betrieben werden.“ Auch der Deutsche David M. agierte laut Anklage von dort und nutzte, wie in diesen Fällen häufig, eine Technik namens „Call-ID-Spoofing“, Dadurch erscheint auf dem Telefon des Angerufenen eine falsche Nummer, in der oft wenn auch in Varianten die „110“ auftaucht.

Keiler horchen Vermögenswerte aus und setzen Opfer unter Druck

Woher der Name „Keiler“ kommt, ist nicht zu 100 Prozent klar, wahrscheinlich ist er aber dem männlichen Wildschwein entlehnt. Wie die Tiere nach Trüffeln, so suchen die falschen Polizisten nach Wertgegenständen bei ihren Opfern und beißen sich dann bei ihnen fest.

Nachdem sich die Keiler durch gezieltes Fragen einen Überblick über die Vermögenswerte ihres meist lebensälteren Opfer gemacht haben, werden diese „gezielt verunsichert“, so Dierschke. Die in der Regel betagten Menschen seien „aufgrund eingeschränkter kognitiver und sensorischer Fähigkeiten während des gesamten Tatablaufes überfordert“

Werden Wertgegenstände oder Bargeld zu Hause aufbewahrt, warnen die Betrüger-Polizisten vor Einbrecherbanden, die die Nachbarschaft unsicher machen. Liegt das Geld auf Konten, wird die Mär von korrupten Bankmitarbeitern bemüht, die vermeintliche Unterschlagungspläne hegen. In einem Fall soll David M. ein potenzielles Opfer über sechs Stunden mit Lügen in Angst und Schrecken versetzt haben. Die Senioren seien zum Teil „völlig verängstigt und verunsichert“ gewesen, heißt es in der Anklage.

Ist das Opfer mürbe, bietet der Keiler einen Ausweg an und schlägt vor, Geld und Wertsachen zur Sicherung der Polizei zu auszuhändigen. Dazu werden laut Polizeisprecherin Dierschke angebliche „verdeckte Ermittler“ entsandt. Die Opfer würden auch dazu gebeten „eine Überweisung in die Türkei auszuführen, die dann angeblich polizeilich überwacht würde“.

In Rollenspielen wird geübt, wie die Opfer in der Bank keinen Verdacht erregen

Die Bande um David M. ging laut Anklage anders vor. Die Opfer sollen mit Rollenspielen regelrecht darauf trainiert worden sein, wie sie hohe Summen Bargeld abheben, ohne den Verdacht der Bankmitarbeiter zu erregen.

Das gelang nicht immer – häufig waren es die Angestellten der Filialen, die die echte Polizei einschalteten. In 66 der 93 Fälle waren die Täter nicht erfolgreich. Außerdem seien die Opfer angewiesen worden, Geld und Wertgegenstände in der Öffentlichkeit etwa in einem Mülleimer zu deponieren. War die Polizei bereits involviert, geschah des laut Anklage mitunter zum Schein. Der sogenannte „Abholer“, der das Geld in die Türkei bringen sollte, wurde dabei mitunter festgenommen.

An die Hintermänner führte das die Ermittler jedoch nicht heran, da die Abholer auf der untersten Ebene des hierarchischen Systems agieren. Die über ihnen stehenden Logistiker werben sie nicht selten mit falschem Namen an und lassen sie über die Hintergründe in Unwissen.

Die Polizei ruft niemals mit der Nummer „110“

Die Berliner Polizei warnt schon länger vor ihren betrügerischen vermeintlichen Kollegen. Das Betrugsdezernat beim Landeskriminalamt hat dazu im Internet einige Tipps zusammengestellt. „Die Polizei wird Sie niemals am Telefon auffordern, Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder die Aufbewahrung von Wertsachen zu geben“, heißt es dort.

Sobald man Zweifel daran hat, dass der Anrufer tatsächlich Beamter ist, solle man darum bitten, die Angelegenheit persönlich zu klären. Grundsätzlich betont die Polizei aber immer wieder eines: Anrufe von der 110 gibt es nicht. Am besten sei daher, aufzulegen und sofort selbst die 110 zu wählen.

Lesen Sie auch: