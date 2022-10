Klimaaktivisten der "Letzten Generation" kleben sich an Dinosaurierskelett

Zwei Mitglieder der „Letzten Generation klebten sich am Sonntagmittag im Berliner Naturkundemuseum an ein Dinosaurierskelett.

Berlin. Erst waren es Straßen, dann Kunstwerke und jetzt sind offensichtlich die Giganten der Urzeit an der Reihe. Am Sonntag haben sich zwei Aktivistinnen der Klimaschutzgruppe „Letzte Generation“ im Berliner Naturkundemuseum an einem Dinosaurierskelett festgeklebt. Man habe sich an den 60 Millionen Jahre alten Knochen befestigt, „weil der Klima-Kurs der Bundesregierung das Leben aller Menschen bedroht“, wie es in einer Mitteilung der Gruppe heißt.

Das Ziel sei dabei nicht willkürlich gewählt worden. „So wie den Dinosauriern damals, drohen uns Klimaveränderungen, denen wir nicht standhalten können“, heißt es weiter. Man müsse jetzt handeln, damit die Menschheit nicht auch aussterbe. Die Aktion begann gegen 13.30 Uhr, nach Angaben der "Letzten Generation" zur "besten Besuchszeit". Die Berliner Polizei wurde unterdessen in das Haus an der Invalidenstraße in Mitte gerufen. Man mache sich jetzt erst einmal ein Bild, sagte eine Sprecherin.

Letzte Generation" - Polizei löst Klimaaktivisten vom Gestell des Sauriers

Die Polizei wurde um kurz nach 14 Uhr alarmiert. Die Einsatzkräfte lösten die beiden 34 und 42 Jahre alten Frauen dann ab. Die hätten sich nicht an die Knochen, sondern nur an die Haltestangen des Skeletts angeklebt, sagte eine Polizeisprecherin. Um 14.45 Uhr seien beide in Gewahrsam gebracht worden. Gegen die Aktivistinnen sei Strafanzeige und seitens des Museums Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs gestellt worden.

Die „Letzte Generation“ fordert von der Bundesregierung, entschlossener gegen den Klimawandel vorzugehen. Dazu blockierten die Aktivisten seit Anfang des Jahres rund 240 Mal Straßen und Autobahnauffahrten und sorgen so zumeist im morgendlichen Berufsverkehr für lange Staus.

Zuletzt hatten es die Aktivisten allerdings auch auf Kunstwerke abgesehen. Für wenig Verständnis sorgte eine Aktion am vergangenen Wochenende im Museum Barberini in Potsdam, wo ein Gemälde von Claude Monet mit Kartoffelbrei beschmiert wurde. Der Schaden liegt nach Schätzungen im fünfstelligen Bereich. Das Museum musste schließen, um über die Sicherung der Kunstwerke zu beraten, ist aber ab Montag wieder geöffnet.

