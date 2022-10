SPD-Chef Raed Saleh kündigt weitere Wirtschaftshilfen an

Berlins von steigenden Energiekosten und Inflation gebeutelte Unternehmen können mit weiterer Hilfe des Landes rechnen. Im Nachtragshaushalt, den der Senat am Dienstag im Entwurf beschließen will, sind nach Informationen dieser Zeitung rund 200 Millionen Euro für Zuschüsse an die Wirtschaft vorgesehen. Das vom Senat bereits beschlossene Darlehensprogramm von 100 Millionen Euro, das Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler unterstützen soll, werde nicht reichen, sagte SPD-Landes- und Fraktionschef Raed Saleh der Deutschen Presse-Agentur; „Es wird ein dreistelliger Millionenbetrag nötig sein an echtem Geld, an Zuschüssen.“

Wer an der Unterstützung der Wirtschaft spare, spare „an der falschen Stelle und mache viel kaputt“, so der SPD-Politiker. Noch sei unbekannt, welche Hilfen für die Wirtschaft noch vom Bund kommen werden. „Aber wir wissen, dass wir selbst Geld in die Hand nehmen müssen, damit die Wirtschaft am Ende nicht absäuft.“

Für Energiekosten von Sozialprojekten, Kultur und Behörden gibt es eine halbe Milliarde

Der Nachtragshaushalt der rot-grün-roten Koalition soll insgesamt zusätzliche Ausgaben von 1,5 Milliarden Euro umfassen. Bis Mitte November soll das Abgeordnetenhaus das Zahlenwerk beschließen, ehe am 16. November das Landesverfassungsgericht über den Umfang der Wiederholungswahlen für Berlin entscheidet. Würde eine Ergänzung des Haushaltsgesetzes erst danach beschlossen, „wäre es zu klageanfällig“, sagte Saleh.

Im Nachtragshaushalt wird auch mindestens eine halbe Milliarde Euro vorgesehen, um die steigenden Energiekosten in Behörden, Landeseinrichtungen wie Universitäten aber auch für soziale Projekte, Kulturstätten oder Sportvereine bezahlen zu können. Weil der Bedarf noch nicht wirklich absehbar ist und auch noch unklar ist, wieweit der Bund sich an der Finanzierung beteiligt, kann der Posten aber noch größer ausfallen; es dürfte eine Reserve im Haushalt geben.

Paritätischer Wohlfahrtsverband: Träger könnten Mehrkosten nicht kompensieren

Der Paritätische Wohlfahrtsverband warnte nach einer Umfrage unter seinen Mitgliedern, dass mehr als 80 Prozent der Träger von Kita, betreutem Wohnen, Stadtteilzentren, Jugendhilfeeinrichtungen, Werkstätten für Menschen mit Behinderungen oder Beratungsstellen die Mehrkosten nicht aus eigener Kraft kompensieren könnten. Knapp drei Viertel gehen sogar davon aus, dass ihre Projekte durch die Preissteigerungen generell gefährdet seien. Der Verband forderte eine Erstattung der gestiegenen Energie- und Lebensmittelkosten. „Das muss im Nachtragshaushalt unbedingt berücksichtigt werden“, sagte Parität-Geschäftsführerin Gabriele Schlimper.

Die Koalition muss auch die Kosten für die zusätzlichen Subventionen des öffentlichen Personennahverkehrs im Nachtragshaushalt abbilden. Die Rede ist von 400 Millionen Euro. Gut ein Viertel davon stammt aus der dreimonatigen Berliner Lösung für ein 29-Euro-Ticket als Fortsetzung des bundesweiten 9-Euro-Tickets.

Nachtragshaushalt soll auch Geld für eine Fortsetzung des 29-Euro-Tickets enthalten

Weitere Mittel erfordert die Preissenkung des Sozialtickets. 200 Millionen sollen dafür genutzt werden, auch im Falle einer bundesweiten Verständigung auf ein 49-Euro-Nahverkehrsticket den Preis in Berlin bei 29 Euro zu belassen. „Das 49-Euro-Ticket, das der Bund angekündigt hat, ist nicht die Zielsetzung für Berlin“, sagte der SPD-Chef Saleh. „Wir wollen ein 29-Euro-Ticket auch über den Dezember hinaus und sind bereit, das als Land zu bezuschussen“, sagte Saleh: „Ich habe die Hoffnung, dass Brandenburg da mitzieht.“