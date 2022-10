Bundesliga Union will gegen Mönchengladbach zurück an Tabellenspitze

Der 1. FC Union Berlin will am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen Borussia Mönchengladbach zurück an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga springen. Nach dem Sieg des FC Bayern München am Samstag gegen den FSV Mainz 05 stehen die Eisernen auf Platz zwei, können mit einem Dreier im Stadion An der Alten Försterei aber wieder an den Münchnern vorbeiziehen. Trainer Urs Fischer warnte vor der Spielstärke der Gladbacher.