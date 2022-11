Konzert: Wet Leg live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Wet Leg kommen am 6. November 2022 für ein Konzert nach Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Konzert: Wet Leg spielen am 6. November 2022 im Astra Kulturhaus.

Astra Kulturhaus Wet Leg live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Ihre Berliner Fans können die Tanzschuhe rausholen: Wet Leg kommen nach Deutschland und spielen im Rahmen ihrer aktuellen Tour am 6. November 2022 ein Konzert in der Hauptstadt. Mit im Gepäck hat das britische Indie-Rockduo von der Isle of Wight Songs aus ihrem Debütalbum "Wet Leg", das im April 2022 erschien. Fans von Rhian Teasdale (Gesang) und Hester Chambers (Gitarre) dürfen sich auf Liveversionen ihrer Hits wie "Chaise Lounge" und "Wet Dream" freuen.

Wo werden Wet Leg auftreten?

Das Konzert wird im Astra Kulturhaus (Revaler Str. 99, 10245 Berlin) stattfinden. Die Location gehört zum kleinen Imperium der "Lido"-Macher. Früher war das Gebäude die Kantine und das Kulturhaus des Reichsbahnausbesserungswerks (RAW). Inzwischen ist das Astra Kulturhaus dank Holzfußboden und Martin-Audio-Line-Array-Musikanlage für seinen spitzenmäßigen Sound bekannt und fasst etwa 1500 Besucher.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Nein, das Berlin-Konzert von Wet Leg im Astra ist ausverkauft. Auf der Internetseite der Veranstalter können derzeit leider keine regulären Karten mehr im Vorverkauf erworben werden und es findet sich der Hinweis, dass es keine Tickets an der Abendkasse geben wird.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonntag (6. November 2022) um 19.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Welche Songs werden Wet Leg in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert im Astra davon abweichen, aber diese Songs spielten Wet Leg bei ihrem Auftritt im Oktober 2022 in München:

Being in Love Wet Dream Convincing Supermarket Red Eggs I Want to Be Abducted (by a UFO) Obvious Oh No It's a Shame Ur Mum Too Late Now Angelica Chaise Longue

Wie komme ich zum Astra Kulturhaus?

Das Astra Kulturhaus ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben der S-Bahn Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn Linie U1 und U3 auch Busse der Linien 248, 300 und N1 sowie die Tram Linien M10 und M13. Das Kulturhaus (Revaler Str. 99) befindet sich nördlich der Warschauer Brücke ca. 300 Meter Fußweg vom Bahnhof entfernt. Da es auf dem Gelände des Astra Kulturhaus keine Parkplätze gibt, empfiehlt sich die Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Gibt es ein Hygienekonzept für das Astra Kulturhaus?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden sie die aktuellen Veranstaltungshinweise für das Astra Kulturhaus.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Wet Leg live im Astra Berlin, Sonntag, 6. November 2022; Einlass ab 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Revaler Str. 99, 10245 Berlin (Friedrichshain-Kreuzberg)